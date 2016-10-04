В музее «Гараж» 8 и 9 октября пройдет ярмарка книг об искусстве — Garage Art Book Fair. Об этом The Village рассказали представители площадки.

В мероприятии примут участие 20 российских издательств, публикующих литературу об искусстве, среди которых — «ACT», «Эксмо», Strelka Press, «Классика-XXI», Corpus, Ad Marginem, V-A-C Press, «Арт-гид», «Арт-Волхонка», «Майер» и «Альянс независимых издательств».

8 октября на ярмарке пройдет презентация книги «Открытие России. Десятилетие нового интернационала: 1986–1996» (перевод издания Exhibit Russia: the New International Decade. 1986–1996), в которой рассказывается о процессе интеграции российской арт-сцены с западным художественным пространством. В презентации примут участие американский журналист и переводчик Джейми Гамбрелл и американский куратор, писатель и музыкант Дэвид Росс. При этом 9 октября Анна Броновицкая и Николай Малинин расскажут посетителям о книге «Москва: архитектура советского модернизма. 1955–1991», посвященной 100 объектам вынесенного в название периода.

Кроме того, в лектории музея участвующие в Garage Art Book Fair издательства организуют круглые столы и дискуссии. Так, книжный магазин «Додо» проведет на ярмарке мастер-классы по книжной иллюстрации.

Вход на все мероприятия, которые будут идти с 11:00 до 22:00, сделают свободным.