В «Новом Манеже» Москвы с 7 по 28 октября пройдет выставка работ китайского художника Цуй Жучжо «Мерцание гладкой яшмы». Об этом сообщил куратор проекта, ректор Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Семен Михайловский, передает ТАСС.

«Китайское искусство у нас почти не известно, мы знаем его только по картинкам. Что касается современного китайского искусства, то у нас было несколько выставок, а традиционное искусство где-то уже в истории. И сегодня уже так никто не работает, а по ценам получается, что традиционное китайское искусство опережает даже самое острое современное. Есть у них особенное отношение к традициям, и мы хотим это показать», — заявил Михайловский.

Он также отметил, что ранее аналогичную выставку провели в петербургском «Манеже», а до этого — в дворцовом комплексе китайских императоров «Запретный город» в Пекине. В Москве представят около 200 картин, в том числе масштабные полиптихи (картины, состоящие из нескольких частей), достигающие шести метров в длину.

Цуй Жучжо является руководителем Китайской национальной академии искусств. Он работает в традиционной технике гохуа, которая предполагает использование туши и водяных красок на шелке или бумаге.