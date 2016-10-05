Рейтинг из 100 самых дорогих мировых компаний опубликован на сайте брендингового агентства Interbrand. Список самых дорогих брендов уже четвертый год возглавляют компании Apple, Google и Coca-Cola. 

The Village приводит топ-10 рейтинга: 

Место

Компания

Стоимость компании в миллиардах долларов

Apple

178,119

Google

133,252

Coca-Cola

72,102

Microsoft

72,795

Toyota

53,580

IBM

52,500

Samsung

51,808

Amazon

50,338

Mercedes-Benz

43,490

General Electric

43,130

В десятку с 12-го места попал Mercedes-Benz, а с 10-го на 8-е место переместился Amazon. В 2016 году список покинула компания Hugo Boss, а такие бренды, как Ralf Lauren и Prada, опустились на несколько позиций. На последнем месте в топ-100 оказалась компания Tesla Motors, которая впервые вошла в этот список.

Максимальный рост стоимости бренда показали Facebook — на 48 %, что дало компании подняться на 15 строчек, Amazon — на 33 %,  Lego — 25 %, Nissan — 22 % и Adobe — 21 %. Всего в списке имеется 52 американских компании, десять немецких и восемь французских. 