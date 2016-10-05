Рейтинг из 100 самых дорогих мировых компаний опубликован на сайте брендингового агентства Interbrand. Список самых дорогих брендов уже четвертый год возглавляют компании Apple, Google и Coca-Cola.

The Village приводит топ-10 рейтинга:

Место Компания Стоимость компании в миллиардах долларов

Apple 178,119

Google 133,252

Coca-Cola 72,102

Microsoft 72,795

Toyota 53,580

IBM 52,500

Samsung 51,808

Amazon 50,338

Mercedes-Benz 43,490

General Electric 43,130

В десятку с 12-го места попал Mercedes-Benz, а с 10-го на 8-е место переместился Amazon. В 2016 году список покинула компания Hugo Boss, а такие бренды, как Ralf Lauren и Prada, опустились на несколько позиций. На последнем месте в топ-100 оказалась компания Tesla Motors, которая впервые вошла в этот список.

Максимальный рост стоимости бренда показали Facebook — на 48 %, что дало компании подняться на 15 строчек, Amazon — на 33 %, Lego — 25 %, Nissan — 22 % и Adobe — 21 %. Всего в списке имеется 52 американских компании, десять немецких и восемь французских.