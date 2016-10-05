Самые дорогие бренды мира
Рейтинг из 100 самых дорогих мировых компаний опубликован на сайте брендингового агентства Interbrand. Список самых дорогих брендов уже четвертый год возглавляют компании Apple, Google и Coca-Cola.
The Village приводит топ-10 рейтинга:
Место
Компания
Стоимость компании в миллиардах долларов
Apple
178,119
133,252
Coca-Cola
72,102
Microsoft
72,795
Toyota
53,580
IBM
52,500
Samsung
51,808
Amazon
50,338
Mercedes-Benz
43,490
General Electric
43,130
В десятку с 12-го места попал Mercedes-Benz, а с 10-го на 8-е место переместился Amazon. В 2016 году список покинула компания Hugo Boss, а такие бренды, как Ralf Lauren и Prada, опустились на несколько позиций. На последнем месте в топ-100 оказалась компания Tesla Motors, которая впервые вошла в этот список.
Максимальный рост стоимости бренда показали Facebook — на 48 %, что дало компании подняться на 15 строчек, Amazon — на 33 %, Lego — 25 %, Nissan — 22 % и Adobe — 21 %. Всего в списке имеется 52 американских компании, десять немецких и восемь французских.
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