В сети кинотеатров «Синема Парк» в 20 городах России с 21 по 29 октября пройдет киномарафон лент по книгам Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Об этом сообщается на официальном сайте сети.

«Мы с удовольствием дарим всем этот большой праздник кино. Благодаря широкой географии нашей киносети эксклюзивные показы любимой киносаги в „Синема Парке“ объединят десятки тысяч зрителей в 20 городах России», — заявила директор департамента маркетинга компании Надежда Баимбетова.

Уточняется, что зрителям из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга и других городов-участников покажут все части саги, при этом во время марафона также запланирован показ ленты «Фантастические твари и где они обитают» на день раньше официальной российской премьеры, 16 ноября.

Для того чтобы получить бесплатный пригласительный билет на премьеру новой картины по вселенной Гарри Поттера, необходимо купить билеты на все части марафона на сайте «Синема Парк», а также указать личный адрес электронной почты. С более подробной информацией об акции также можно ознакомиться на сайте сети.