В Москве и Подмосковье в ночь с 9 на 10 октября может выпасть первый снег. Об этом сообщили синоптики центра погоды «Фобос», передает РИАМО.

«В Москве и по области снег может совсем небольшой быть с воскресенья на понедельник», — сказали специалисты «Фобоса».

Также, по данным синоптиков, в ночь с субботы, 8 октября, на воскресенье, 9 октября, температура в московском регионе составит от нуля до плюс 5 градусов. На почве возможны легкие заморозки.