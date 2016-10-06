В Москве в субботу, 8 октября, состоится «Ночь музыки». Об этом сообщает информагентство ТАСС.

Мероприятия пройдут на пяти площадках: в Центральной универсальной научной библиотеке имени Н. А. Некрасова, в культурном центре «ЗИЛ», в «Доме Гоголя», в музее А. Н. Скрябина и в центре «Меридиан».

В библиотеке имени Некрасова можно будет послушать лекцию и концерт пианиста Сергея Кириенко, выступление виолончелистки Марии Шерер и авторскую программу актера Дениса Береснева. Вход на мероприятия бесплатный после предварительной регистрации на сайте.

Культурный центр «ЗИЛ» готовит лекцию и концерт под названием «Музыка машин». Лекцию прочитает искусствовед Ярослав Тимофеев, за музыку будет отвечать ансамбль «Студия новой музыки». Вход свободный по регистрации.

В «Доме Гоголя», который превратится на этот вечер в «Гоголь FM», будут звучать романсы на стихи поэтов Серебряного века, а также песни групп «Би-2», «Сплин» и «Кино» под аккомпанемент гитары. Коме того, здесь пройдет историко-музыкальный квест. Вход свободный.

В музее Скрябина состоятся три классических концерта и выставка графических партитур. Билет на каждый из концертов будет стоить 300 рублей, а на все мероприятия вместе — 500 рублей.

В центре культуры и искусства «Меридиан» посетители под инструментальные произведения русских и зарубежных композиторов в исполнении струнного ансамбля «Пробуждение чувств» смогут нарисовать свои впечатления на мольберте. Необходима предварительная регистрация.