Специальная комиссия, созданная петербургским комитетом по культуре для определения законности установки памятной доски в честь Карла Маннергейма, не смогла принять решение по данному вопросу. Работа комиссии продлена, сообщает «Фонтанка».

Члены комиссии не смогли выработать единое решение из-за нехватки документов. В настоящее время чиновники ожидают ответа на свои запросы от различных ведомств.

В августе в районной администрации не нашли документов, разрешающих установку памятной доски, после чего была создана комиссия, уполномоченная принять решение о демонтаже памятника.

Памятная доска Маннергейму была открыта в июне, ее установили на фасаде здания Военной академии материально-технического обеспечения. В церемонии открытия принял участие министр культуры Владимир Мединский. Установка памятника вызвала протест у некоторых жителей города, знак уже дважды обливали краской.