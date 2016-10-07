Блокадница Флора Геращенко обратилась в Куйбышевский районный суд Петербурга с требованием демонтировать памятную доску Карлу Маннергейму. Об этом сообщается на сайте радио «Балтика».

В суде Геращенко будет представлять адвокат Илья Ремесло, ранее занимавшийся аналогичным иском от другого петербуржца. Тогда Смольнинский районный суд отказал заявителю.

Геращенко объясняет, что Маннергейм был союзником Гитлера, в связи с чем установка памятной доски в его честь в Петербурге недопустима. «Я не против финского народа и того, чтобы памятник ставили в Финляндии. Но при чем здесь город Ленинград? Маннергейм — мудрый политик и военачальник, но это не снимает того, что он сделал. Если уж хотели исторический факт, то тогда внизу на доске надо было написать, что в такое-то время он держал блокадное кольцо, во время которого погибло столько-то людей», — объяснила свою позицию петербурженка.

Установленная в июне 2016 года памятная доска указывает на заслуги Маннергейма как генерал-лейтенанта русской армии. Памятник установили на фасаде здания Военной академии материально-технического обеспечения, с тех пор доска Маннергейма не раз вызывала критику у жителей города.

6 октября работу специальной комиссии, созданной для определения законности установки монумента, продлили из-за нехватки документов.