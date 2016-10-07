Стали известны города-победители онлайн-голосования по выбору символов для новых купюр номиналом 200 и 2 000 рублей — ими оказались Севастополь и Казань. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

За Севастополь было подано чуть более 428 тысяч голосов, а за Казань — чуть менее 422 тысяч. Окончательные итоги конкурса будут объявлены 7 октября в специальной программе телеканала «Россия-1» в прямом эфире, который начнется в 19:00.

Отбор претендентов на размещение на новых купюрах проходил в три этапа. На третьем, финальном этапе, в борьбе участвовали десять городов. Кроме Севастополя и Казани, в финал прошли Владимир, Волгоград, Дальний Восток, Иркутск, Нижний Новгород, Петрозаводск, Сергиев Посад и Сочи. Сами банкноты достоинством 200 и 2 000 рублей планируют выпустить в России к концу 2017 года.