Депутат Госдумы Виталий Милонов предлагает в 10 раз увеличить суммы штрафов для нелегальных мигрантов. По его словам, сейчас иностранцы, нарушающие правила регистрации, не боятся штрафов и проверок. С этим заявлением Милонов выступил в эфире «Радио Балтика».

В Финляндии, Швеции или Германии, например, с человека сдерут три шкуры. А мы жалеем и позволяем отделываться 5 тысячами рублей. Для иностранцев это даже не деньги. К тому же Верховный суд говорит, что сразу высылать из страны нельзя. На мой взгляд, за занятие проституцией всех украинок надо тут же отправлять в Киев виталий милонов, депутат Госдумы

Парламентарий предлагает увеличить размер штрафов за нарушения правил регистрации иностранцев до 50–70 тысяч рублей.

По мнению Милонова, только увеличение штрафов поможет справиться с коррупцией в миграционной сфере.