В здании выставочного центра «Крокус экспо», откуда в пятницу вечером эвакуировали людей, обнаружили и обезвредили взрывное устройство. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу международной выставки «Агросалон», проходившей в центре.

«В последний день проведения международной выставки сельхозтехники „Агросалон“ в МВЦ „Крокус экспо“ было обнаружено и обезврежено взрывное устройство. После поступления анонимного звонка, сообщившего о готовящемся террористическом акте, на место были вызваны взрывотехники и саперы с собаками», — рассказали организаторы выставки.

Обезвреженное устройство передали в правоохранительные органы, которые должны установить, как оно оказалось в здании.