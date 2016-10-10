В ночь на 10 октября четверо молодых людей попытались изрубить топором памятную доску Карлу Маннергейму на Захарьевской улице. Участники акции залезли на стремянку и несколько раз ударили по доске топором. На доске остались небольшие засечки, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, испортить памятную доску пытались активисты «Другой России».

После нескольких ударов нападавшие скрылись с места происшествия, оставив там топор и стремянку.

Памятную доску Карлу Маннергейму установили на фасаде здания Военной академии материально-технического обеспечения в июне. С тех пор памятник несколько раз обливали краской. Петербуржцы также обращались в суд с требованием произвести демонтаж доски. Последний такой иск подала блокадница Флора Геращенко.