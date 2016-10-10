В парке «Зарядье» сделают световую инсталляцию с эффектом северного сияния. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Сейчас разработана концепция медиацентра, который будет одной из главных площадок парка «Зарядье». Согласно дизайн-проекту, потолок украсит световая инсталляция. «Инсталляция будет выполнена из поликарбонатных стержней, формирующих объем наподобие облака или крон деревьев. С помощью динамической подсветки здесь можно будет создать эффект грозового неба или северного сияния», — рассказал главный архитектор Москвы и руководитель авторского коллектива парка Сергей Кузнецов.

Также здесь установят двухметровые каменные скамьи со встроенной подсветкой. А на первом этаже павильона откроют туристический центр, выставочный зал, аттракцион «Полет над Россией», круговую панораму, анимационную студию для детей, кафе, гардероб и сувенирный магазин.

Парк «Зарядье» планируют открыть в 2017 году. Он соединит пешеходные маршруты города — от Варварки и Большого Москворецкого моста до Воробьёвых гор.