Главной темой оформления катка в парке Горького в новом ледовом сезоне станет современное уличное искусство. Об этом The Village рассказали в пресс-службе парка.

«В этом году каток парка Горького превратится в площадку, где уличное искусство предстанет во всех возможных форматах — от наклеек и трафаретов до настенной живописи, графики и даже модификации пространства», — говорится в сообщении.

Центральной инсталляцией катка будет замерзший фонтан высотой восемь метров и диаметром 25 метров. А одна аллея искусств возле Музея современного искусства «Гараж» превратится в «динамический световой тоннель, состоящий из дюжины мерцающих арок» длиной 60 метров.

Каток в парке Горького является одним из самых крупных в Европе катков с искусственным всепогодным покрытием. Его площадь составляет более 18 тысяч квадратных метров, а вместимость — до 4 тысяч человек.