Правительство назвало самые благоустроенные города России. Результаты ежегодного конкурса опубликованы на официальном сайте кабинета министров.

Место Город

Ставрополь

Уфа Хабаровск

Красноярск

В 2015 году рейтинг наиболее благоустроенных населенных пунктов страны возглавлял Краснодар. На втором месте располагались Ульяновск и Барнаул, а третью строчку топа делили Калуга и Тула. В 2014 году призовые места достались Ставрополю, Ульяновску и Белгороду. Города федерального значения — Москва, Санкт-Петербург и Севастополь — в конкурсе не участвуют.

Всероссийский конкурс на самое благоустроенное поселение страны проводится с 2010 года. Победителей определяют в шести категориях муниципальных образований. Для этого анализируются результаты развития местного жилищно-коммунального хозяйства и повышения благоустроенности территорий. В частности, оценивается архитектурно-композиционная завершенность и художественная выразительность городской и сельской застройки, санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние территорий, внедрение новейших технологий энерго- и ресурсосбережения, обеспеченность населения (в том числе маломобильного) жизненно важными объектами инфраструктуры, а также безопасность дорожного движения и охрана труда на местных предприятиях.