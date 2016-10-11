С 11 октября в Москве заработала единая зона бесплатного доступа к сети Wi-Fi для пассажиров метро и наземного транспорта. Об этом The Village рассказал представитель компании «МаксимаТелеком» Илья Грабовский.

Действие бесшовного Wi-Fi-пространства распространяется на сети в автобусах, трамваях, троллейбусах и метрополитене. В общей сложности роутеры установили на 7 250 единицах наземного транспорта. Для подключения к интернету в сети Mosgortrans_Free потребуется пройти идентификацию по номеру мобильного телефона или через портал госуслуг. Если пользователь уже подключался к Wi-Fi в метро, система распознает его автоматически.

Администраторы сети отмечают, что созданное в Москве бесшовное Wi-Fi-пространство с высокоскоростным доступом в интернет для пассажиров является крупнейшим в Европе. К концу 2016 года к нему также планируется подключить пригородные электрички и поезда «Аэроэкспресс».

Реализацией проекта занимаются оператор беспроводных сетей «МаксимаТелеком» и дочерняя компания «Мегафона» — оператор связи NetByNet, работающий под брендом Wifire. Сеть планируется монетизировать за счет рекламных кампаний.