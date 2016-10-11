Блогер Илья Варламов вместе с командой разработчиков запустил рейтинг блогов и социальных сетей Pushkin.one, анализирующий записи из Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, «Живого журнала» и «ВКонтакте». Об этом сам Варламов сообщил на своем сайте.

«Мы создали умного робота, который анализирует лайки, комменты, быстроту распространения и показывает вам более-менее актуальную картину. Робот пока учится, так что могут быть неточности. Но со временем это будет самый актуальный рейтинг российских социальных сетей и блогов», — написал Варламов.

Он также отметил, что программа не может отслеживать посты конкретных пользователей без их разрешения, и предложил всем желающим добавлять в новый сервис свои аккаунты.

Кроме Варламова, над проектом работают создатель Leprosorium и платформы коллективных блогов Dirty Йован Савович, также работающий над Leprosorium и Dirty директор по продукту Денис Ширяев и партнер Варламова в компании «Авторские медиа» Екатерина Патюлина, которая занимается монетизацией проекта. По словам последней, в рейтинге «красивая задница девушки из инстаграма будет конкурировать с постом про ужасы больниц России, и это совершенно нормально».