В Третьяковской галерее появится первый в Москве музейный кинотеатр с возможностью показа цифровых и 3D-фильмов. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.

«Горожане смогут смотреть современные художественные, документальные и анимационные ленты в трех кинозалах музея, где сейчас показывают только старые фильмы, снятые на пленку. Первый комбинированный зал откроют в Инженерном корпусе галереи в Лаврушинском переулке в начале следующего года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к лету 2017 года новое оборудование получат еще два кинозала, в том числе конференц-зал в здании на Крымском Валу. При этом весной откроется сезонный кинотеатр под открытым небом на 120 человек во внутреннем дворе Третьяковки на Крымском Валу.

По данным пресс-службы Третьяковской галереи, средняя цена на билет в обновленном кинотеатре составит от 100 до 120 рублей. Показывать там планируют развлекательное и массовое кино (боевики, триллеры, фантастику), а также ленты, снятые на региональных студиях, в частности в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Татарстане и Якутии.