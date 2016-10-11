В центре Москвы появились приподнятые пешеходные переходы
В центре Москвы установили 12 приподнятых пешеходных переходов: в настоящее время их можно увидеть на выездах из переулков на Тверскую улицу, а также на Малой Дмитровке и Кудринской площади. Об этом сообщается на сайте городской мэрии.
«Особенность этих переходов в том, что они обустраиваются на одном уровне с тротуарами. Людям при переходе дороги не нужно опускаться с уровня тротуара на уровень проезжей части. Такое решение делает переходы удобнее для пешеходов и доступнее для маломобильных групп населения», — рассказали в Центре организации дорожного движения.
Там также отметили, что приподнятые пешеходные переходы повышают уровень безопасности на улицах города, так как заставляют водителей снижать скорость. Вместе с тем для машин построят пологие пандусы для въезда на такие переходы. При этом почти на всех приподнятых участках, кроме тех, где сами переулки являются полностью пешеходными, установили знаки «Пешеходный переход».
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