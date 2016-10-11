В министерстве чрезвычайных ситуаций порекомендовали москвичам иметь дома порошковые огнетушители и устанавливать пожарные извещатели. Об этом сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главного столичного управления МЧС Сергей Лысиков, передает информагентство «Москва».

«Мы рекомендуем иметь дома порошковые огнетушители. У меня дома даже два огнетушителя, и ими умеют пользоваться жена и ребенок, не говоря уже обо мне. Также советуем устанавливать пожарные извещатели, которые могут оповестить о задымлении в том числе в ночное время. Известно, что часть людей погибает во время пожаров во сне», — рассказал Лысиков.

Он также призвал горожан в осенне-зимний период не оставлять свои транспортные средства на площадках для пожарных автомобилей около домов, чтобы не перекрывать доступ пожарной технике.