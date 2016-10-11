Московские власти собираются увеличить расходы на городское строительство на 282 миллиарда рублей — до 1,864 триллиона. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на проект Адресной инвестиционной программы столицы на 2016–2019 годы.

По сравнению с предыдущей версией документа, рассчитанной на 2015–2018 годы, затраты бюджета в 2017 году вырастут сразу на 26 % — с 383 до 484 миллиардов рублей. В 2018 году на стройки направят на 18 % больше, чем планировалось раньше, — 477,7 миллиарда рублей вместо прежних 391,7 миллиарда.

Большая часть инвестиций — почти 70 % — приходится на программу по развитию транспортной системы Москвы. 654 миллиарда из запланированных на эти цели 1,274 триллиона рублей пойдут на строительство метро. В 2016 году протяженность подземки предполагается увеличить на 27 километров, в 2017-м — на 25, а в 2018-м — на 37.

Сильнее всего вырастут расходы на строительство автомобильных дорог: они увеличатся примерно в полтора раза. Так, в действующей инвестпрограмме на них заложено 99 миллиардов рублей в 2017 году и 110 миллиардов в 2018-м.

В новой версии документа на автодороги предлагается направить 150 и 152 миллиарда рублей соответственно. Сейчас ежегодно в эксплуатацию вводят около 90–100 километров дорог. В 2018 году этот показатель должен достичь 158 километров, в основном за счет строительства на новых территориях.

Помимо транспортной инфраструктуры, власти собираются нарастить инвестиции и в строительство объектов здравоохранения. Затраты вырастут почти вдвое — с 51 до 95 миллиардов рублей. Предполагается, что это позволит ускорить их введение в эксплуатацию. Кроме того, в 2017–2018 годах увеличится количество строящихся поликлиник.

Эксперты называют планы властей достаточно амбициозными, но признают, что город вполне может с ними справиться за счет имеющегося профицита бюджета. Одновременно с этим они указывают на некоторый перекос в сторону увеличения капитальных, а не социальных расходов. Но в большинстве случаев планы по капитальному строительству все равно недоисполняются, а некоторые проекты в этой категории при необходимости можно отсрочить.