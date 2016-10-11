Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ провел исследование материального положения граждан России, сообщает RNS.

40% россиян заявили об ухудшении своего материального положения за последний год

Только 8% респондентов заявили об улучшении своего материального положения за последний год. Улучшения материального положения в будущем ожидают 9% опрошенных, дальнейшее ухудшение прогнозируют 22% россиян.

35% респондентов отметили также, что текущая экономическая ситуация представляется им неблагоприятной для совершения дорогостоящих покупок.