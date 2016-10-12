Оператор связи Tele2 ввел новый тариф с безлимитными голосовыми вызовами на номера всех операторов Московского региона. Об этом пишет газета «Ведомости».

Стоимость тарифа фиксированная — 599 рублей в месяц, а все сообщения в мессенджере WhatsApp бесплатны. Звонки по России на номера, не принадлежащие сети, обойдутся абонентам в три рубля за минуту. Также в пакет входит один гигабайт интернет-трафика и сто СМС-сообщений. Тариф можно подключить с 12 октября и до конца 2016 года.

Такой тарифный план — новинка для России, отмечает издание. Однако, нечто подобное уже было на рынке мобильной связи: пакеты с безлимитными звонками запускались в дочерней компании «Мегафона» — «Скартеле» (представлена брендом Yota), однако звонить без ограничений можно было только внутри сети.

Неизвестно, будут ли запускаться подобные тарифы участниками «большой тройки» операторов, но, по словам источников двух из трех компаний, таким образом Tele2 пытается приумножить абонентскую базу, которая не увеличивается с весны 2016 года.