Стало известно, во сколько обойдутся работы по монтажу, украшению, обслуживанию и демонтажу новогодней ели, которую установят на Соборной площади Кремля. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

5 867 814 рублей заплатят

за установку, украшение и демонтаж ели

Заказчиком выступило «Управление по эксплуатации зданий высших органов власти» управделами президента России. Кто является исполнителем госзаказа, не уточняется.

Как правило, главную елку страны выбирают специалисты в области транспорта и лесного хозяйства, а также активисты в сфере искусства и культуры, из которых для этого формируется специальная федеральная комиссия. В 2015 году роль столичной ели досталась 32-метровому дереву возрастом 120 лет, которое привезли из Истринского района Подмосковья.