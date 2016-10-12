В интернете появилось мобильное приложение для работников СМИ «1 000 словоформ». Об этом The Village рассказали в пресс-службе факультета журналистики МГУ, который и занимался разработкой мобильного орфоэпического словаря.

«Благодаря этому приложению журналист может быстро проверить свое ударение, даже стоя перед камерой», — прокомментировала декан факультета журналистики МГУ профессор Елена Вартанова.

Приложение названо по количеству вошедших в него словоформ и содержит только функцию «поиск слова». В мобильном словаре собраны слова, в произношении которых журналисты чаще всего допускают ошибки, по мнению составителя, доцента кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Михаила Штудинера.