В парке ВДНХ 16 и 17 октября пройдет акция против рака груди. Об этом The Village сообщили организаторы мероприятия.

Акция проводится в рамках Всемирного месяца борьбы против рака груди. В здании Дома культуры с 10:00 до 18:00 женщины смогут пройти бесплатное обследование у маммологов-онкологов. После УЗИ молочных желез на диагностическом оборудовании женщины смогут получить необходимую консультацию специалиста.

На площадке будут также организованы фотовыставка и мастер-класс по арт-терапии. А 16 октября в 11:00 пройдет велосипедный заезд на пять километров. Велосипедисты проедут в розовых футболках.

Организаторами мероприятия стали Royal Philips, НКО «Крути против рака груди», волонтеры Первого МГМУ имени Сеченова и клуб «Хорошие люди».