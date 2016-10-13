13 октября четверо петербургских активистов попытались повесить новую табличку рядом с памятной доской Карлу Маннергейму на Захарьевской улице. Участников акции задержали. В полиции составили протоколы о несанкционированном митинге, сообщает «Радио Балтика».

Молодые люди попытались установить рядом с доской Маннергейму табличку с надписью «В память о самом трусливом губернаторе Санкт-Петербурга». Активисты пояснили, что их поступок объясняется нежеланием петербургских властей вмешиваться в ситуацию с памятником финскому полководцу.

Памятную доску Маннергейму установили на фасаде здания Военной академии материально-технического обеспечения в июне. Доску неоднократно обливали краской.

7 октября блокадница Флора Геращенко обратилась в суд с требованием демонтировать памятник. 10 октября доску пытались изрубить топором.