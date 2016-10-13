В ноябре 2016 года сервис «Мосробот» начнет рассылать на электронные адреса москвичей, зарегистрировавших информацию о своем возрасте, онлайн-оповещения об истечении срока действия общегражданского паспорта и других персональных документов. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.

«Горожане часто забывают о том, что нужно заменить общегражданский паспорт. Сервис не только напомнит об этом, но и подскажет, как сделать это, потратив минимальные усилия», — отметили в департаменте информационных технологий Москвы, напомнив, что граждане, достигшие 45 лет, должны заменить паспорт в течение 30 суток с даты рождения.

Также в ведомстве отметили, что в перспективе по электронной почте планируется информировать москвичей о сроках действия и других документов, в том числе водительского удостоверения и резидентного разрешения на парковку.

Ранее сообщалось, что «Мосробот» начал адресно оповещать автомобилистов о крупных дорожных перекрытиях, а также рассказывать пользователям о том, как правильно утилизировать энергосберегающие ртутные лампы и градусники.

Экспериментальный рекомендательный сервис «Мосробот» заработал в столице в мае 2016 года. Он анализирует профиль пользователя, историю его обращений к сервисам и формирует персональные уведомления и рекомендации. Сервис активируется автоматически и не требует отдельной подписки. Анализируя реакцию на свои письма, «Мосробот» корректирует тематику и частоту оповещений. Пользователь же может поставить оценку рекомендации «Мосробота» или в любой момент отказаться от его уведомлений.