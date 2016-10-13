Бюро ООН по снижению риска стихийных бедствий (UNISDR) и бельгийский Центра исследования эпидемиологии катастроф составили топ-20 самых смертоносных бедствий во всем мире в период с 1996 по конец 2015 года. The Village публикует первую десятку рейтинга, в которую вошла жара, установившаяся в России летом 2010 года.

Место Бедствие Число жертв

Землетрясение на Гаити, 2010 год 222 570

Землетрясение и цунами в Индонезии, 2004 год 165 708

Тропический циклон Наргис в Мьянме, 2008 год 138 366

Землетрясение в Китае, 2008 год 87 476

Землетрясение в Пакистане, 2005 год 73 338

Летняя жара в России, 2010 год 55 736

Землетрясение и цунами на Шри-Ланке, 2004 год 35 399

Наводнение в Венесуэле, 1999 год 30 000

Землетрясение в Иране, 2003 год 26 796

Летняя жара в Италии, 2003 год 20 089

Всего за этот период времени произошло 7 056 стихийных бедствий. Авторы доклада отмечают, что количество бедствий, связанных с погодой и климатом, например, наводнений и аномальной жары, увеличилось более чем в два раза, в то время как количество извержений вулканов, цунами и землетрясений практически не изменилось.