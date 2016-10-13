Самые смертоносные бедствия за последние 20 лет
Бюро ООН по снижению риска стихийных бедствий (UNISDR) и бельгийский Центра исследования эпидемиологии катастроф составили топ-20 самых смертоносных бедствий во всем мире в период с 1996 по конец 2015 года. The Village публикует первую десятку рейтинга, в которую вошла жара, установившаяся в России летом 2010 года.
Место
Бедствие
Число жертв
Землетрясение на Гаити, 2010 год
222 570
Землетрясение и цунами в Индонезии, 2004 год
165 708
Тропический циклон Наргис в Мьянме, 2008 год
138 366
Землетрясение в Китае, 2008 год
87 476
Землетрясение в Пакистане, 2005 год
73 338
Летняя жара в России, 2010 год
55 736
Землетрясение и цунами на Шри-Ланке, 2004 год
35 399
Наводнение в Венесуэле, 1999 год
30 000
Землетрясение в Иране, 2003 год
26 796
Летняя жара в Италии, 2003 год
20 089
Всего за этот период времени произошло 7 056 стихийных бедствий. Авторы доклада отмечают, что количество бедствий, связанных с погодой и климатом, например, наводнений и аномальной жары, увеличилось более чем в два раза, в то время как количество извержений вулканов, цунами и землетрясений практически не изменилось.
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