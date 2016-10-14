Ночью 14 октября мемориальную доску Карлу Маннергейму сняли с дома на Захарьевской улице. Как стало известно позже, это было сделано по инициативе Российского военно-исторического общества (РВИО), которое возглавляет министр культуры Владимир Мединский.

«Мемориальный знак Карлу Маннергейму, ранее располагавшийся в Санкт-Петербурге на здании Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева перенесен Российским военно-историческим обществом в Музей-заповедник „Царское Село“. Теперь он будет храниться в качестве экспоната в Музее Первой мировой войны „Ратная палата“», — говорится в официальном сообщении на сайте организации.

В сообщении РВИО отдельно указывается, что мемориальный знак финскому политику «неоднократно подвергался актам вандализма». Теперь, как уточняют в организации, доска Маннергейму будет храниться в «Ратной палате» без реставрации, «как символ исторических споров в современном российском обществе».

Доску в честь Карла Маннергейма на Захарьевской улице в середине июля торжествено открыли министр культуры Владимир Мединский и глава администрации президента Сергей Иванов.

Противники увековечивания памяти Маннергейма, который среди прочего воевал на стороне фашистской Германии против СССР во Второй мировой войне, несколько раз поливали доску краской, продырявливали ее и пытались повредить топором.

7 октября стало известно, что блокадница Флора Геращенко обратилась в Куйбышевский районный суд Петербурга с требованием демонтировать памятную доску Маннергейму. 10 октября источники «Интерфакса» сообщили, что доску Маннергейму демонтируют до конца года.