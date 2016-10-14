Для московских школьников с 1 ноября начнутся бесплатные развивающие занятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Мосгортура», который является организатором проекта.

«Проект действует уже второй год и рассчитан на школьников в возрасте от семи до 12 лет», — уточнили в пресс-службе. В основе программы будут творческие и интеллектуальные занятия, а также игры и мастер-классы. Все мероприятия направлены «на развитие личностных качеств ребенка» и «раскрытие его художественных способностей».

Занятия будут идти на площадках двух городских библиотек — Центральной библиотеки № 14 и библиотеки № 122 имени Грина. Работать с детьми будут ученики Центральной школы московских вожатых. На каждой площадке будет порядка шести будущих вожатых, работу которых будут курировать сотрудники «Мосгортура».

«Продленки „Мосгортура“» будут работать каждый вторник с 1 ноября по 7 апреля 2017 года с 15:00 до 18:00. Для участия надо выбрать библиотеку и записаться заранее.