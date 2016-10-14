В Москве начался осенне-зимний сезон бесплатных пешеходных экскурсий «От Покрова до Рождества». Об этом сообщил организатор проекта «Гуляем по Москве» Евгений Степанов, передает ТАСС.

«Начиная с 14 октября ежедневно историки, москвоведы, искусствоведы и журналисты будут проводить свои авторские маршруты по Первопрестольной. Бесплатная программа продлится до Рождественских каникул. За это время можно будет посетить свыше 70 различных экскурсий. Среди них — десять премьер», — прокомментировал Степанов.

В субботу, 15 октября, впервые пройдет прогулка «Стрельцы, ордынцы и купцы Заречья». На ней расскажут о старейшей территории Москвы, которую долгое время горожане называли «деревней» и «провинцией». Расписание других экскурсий до января опубликовано на сайте проекта. Среди тем, например, есть такие: «От Леонова до Ростокина», «Свиблово», «Тайны Симонова монастыря», «Гроза 1812 года», «Китай-город» и другие.