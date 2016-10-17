Кабак XVIII века, обнаруженный в июне при ремонте на Театральной площади, законсервировали в грунте на глубине около трех метров. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

«Фрагменты деревянного сруба остались нетронутыми в том виде, в котором были найдены. Кабак покрыли слоем грунта, схожим по составу с тем, который обеспечивал сохранность объекта все эти годы. Бревенчатый подклет, части пола из досок сохранены. У археологов остается возможность вернуться к изучению находки», — рассказал главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

Он отметил, что выбранные для сохранения объекта методы считаются одними из самых щадящих в археологии. Укрепленный слой грунта защищает деревянные стены от воздействия света, воздуха и влаги.

Керамические черепки посуды, монеты, бутылки и кружки, найденные в кабаке, передали на хранение в Музей Москвы.