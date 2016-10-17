Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью «Радио Балтика» предложил создать в Петербурге детский клуб и назвать его в честь погибшего бойца ДНР Арсения Павлова, известного также по своему позывному — Моторола.

По словам депутата, Павлов был смелым и отважным командиром.

Самое лучшее, что можно для него сделать, — закрепить имя Моторолы в названии детского подросткового клуба в Петербурге. Я хочу предложить эту идею руководству города. Это тот пример, на котором нужно воспитывать наших парней и девушек. Пример, когда человек вошел в вечное бессмертие своим отважным трудом и доблестью виталий милонов, депутат Госдумы РФ

Моторолу убили 16 октября. Он погиб при взрыве лифта в жилом доме.