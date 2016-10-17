В парке «Кузьминки» в субботу, 29 октября, пройдет пятикилометровый забег, участники которого будут одеты в специальные хеллоуинские костюмы. Об этом сообщает ТАСС.

«Участники parkrun пробегут в хеллоуинских костюмах, в конце спортивного события обладатель лучшего тематического наряда получит приз. Для детей пройдет мастер-класс по созданию волшебных палочек и ведьмовских колпаков», — рассказали организаторы, добавив, что старт забега назначен на 09:00.

Вместе с тем на следующий день, 30 октября, в «Кузьминках» пройдет легкоатлетический костюмированный благотворительный «Забег всех святых». Мероприятие начнется детским стартом на один километр, который запланирован на 10:00. В 11:30 на дистанцию в десять километров выйдут взрослые. В конце забегов на главной сцене состоится церемония награждения победителей, а также финал конкурса за лучший костюм и мастер-класс по вырезанию подсвечников из тыкв. Уточняется, что все собранные средства пойдут в поддержку незрячих и слабовидящих спортсменов. Зарегистрироваться для участия в благотворительном забеге можно на официальном сайте организаторов.

Принять участие в событии сможет каждый, независимо от возраста и физической подготовки. Предварительная регистрация закрывается 28 октября в 23:59.