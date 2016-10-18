На станции Московского метрополитена «Славянский бульвар» в ночь с 22 на 23 октября пройдет акция «Ночь социальной рекламы», во время которой на большом экране, установленном на платформе станции, зрителям покажут несколько десятков коротких видеороликов, посвященных актуальным проблемам экологии, здравоохранения и отношений между людьми. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.

По планам организаторов акции, гости «Ночи социальной рекламы» узнают об особенностях общения родителей и детей, проблемах загрязнения окружающей среды и профилактике различных заболеваний. Отмечается, что пригласительные билеты получат первые 50 человек, которые оставят заявку на официальном сайте столичной подземки. Регистрация начнется 18 октября.

«Ночь социальной рекламы» станет продолжением культурно-образовательного проекта «Ночь в метро». Так, в ноябре 2015 года на «Новослободской» прошла «Ночь йоги в метро», во время которой посетители могли заняться йогой и посмотреть на традиционные индийские танцы. Кроме того, в январе 2016 года на «Менделеевской» состоялась шоу-лекция, посвященная изобретателю Николе Тесле. А в конце мая на «Сретенском бульваре» зрители смогли увидеть выступления российских иллюзионистов и узнать об истории этого жанра в России.