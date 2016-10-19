Российская столица заняло второе место в рейтинге территорий страны, составленном на основании индекса устойчивости семьи: в 2016 году количество заключенных в Москве браков более чем в два раза превысило число разводов. Об этом сообщается на сайте городского правительства.

Сам индекс устойчивости семьи в Москве оказался равен 2,1. Для сравнения, в Санкт-Петербурге соотношение числа браков к разводам за первые семь месяцев 2016 года составило 1,8. Максимальный в России показатель индекса устойчивости семьи (2,3) зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе. Минимальные — в Дальневосточном (1,36) и Южном (1,4) федеральных округах.

Как уточнили эксперты «Аналитического центра», столичные результаты «имеют и чисто экономические причины». По их мнению, высокий показатель Москвы в рейтинге устойчивости семьи связан с ростом номинальной зарплаты в столице с января по июль на 8,1 %.