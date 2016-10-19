На территории ВДНХ начали обустройство ледового катка, открытие которого запланировано на конец ноября. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.

В настоящее время на катке укладывают брус. В ближайшие несколько дней планируется насыпать слои песка, которые укроют полиэтиленом. Сверху положат трубы с хладагентом, которые не дадут катку растаять. После этого зальют само поле из искусственного льда площадью более 20 тысяч квадратных метров.

Отмечается, что в новом сезоне, чтобы взять напрокат коньки, посетителям не придется оставлять залог в тысячу рублей. Одновременно на ВДНХ смогут кататься 4,5 тысячи человек. Там также откроют детскую ледовую площадку с комнатой матери и ребенка, а также фуд-корт. Вместе с тем на территории усилят охрану, а на входах и выходах поставят дополнительные рамки металлоискателей.

Общая площадь катка на ВДНХ вместе с инфраструктурой составит 67,3 тысячи квадратных метров. Он расположится на главной аллее выставочного пространства от павильона № 1 «Центральный» до павильона № 58 «Земледелие».