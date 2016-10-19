Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы потребовало разорвать договор комитета по туризму со «Студией Лебедева». Студия предложила Петербургу новый туристический логотип, городские власти заплатили за него символическую сумму в один рубль. В ФАС сочли, что этот договор нарушает антимонопольное законодательство.

Сам Лебедев в своем блоге заявил, что комитет по туризму должен опротестовать решение ФАС, «чтобы больше на логотип никто не крошил батон». В поддержку «Студии Лебедева» высказался медиаменеджер Демьян Кудрявцев. По его мнению, антимонопольной службе следует сосредоточиться на «монополизации целых отраслей, приватизации и национализации гигантских компаний».

С критикой логотипа выступил издатель Meduza Илья Красильщик, которому не понравились «расплющенные глазки» и «раздавленное солнышко».

Позднее Красильщик признал, что перегнул с формулировками. «Мои претензии к логотипу (логотипам) больше субъективные, чем объективные (хотя и объективные тоже есть): мне кажется, что это к Петербургу имеет довольно отдаленное отношение, а система иконок непонятная и плохо проработанная. Я в этом логотипе вижу только Студию Лебедева, и мне очень не нравится почти все, что она делает последние черт знает сколько лет», — пояснил Красильщик.

«Днищем» посчитал логотип Лебедева и политик Роман Доброхотов.

Петербургскому блогеру Николаю Камневу не понравилось «издевательское солнце, которого в реальности нет».

Другие участники дискуссии, напротив, сочли солнце интересной находкой.