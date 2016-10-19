Пользователи соцсетей — о сделанном «Студией Лебедева» логотипе Петербурга
Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы потребовало разорвать договор комитета по туризму со «Студией Лебедева». Студия предложила Петербургу новый туристический логотип, городские власти заплатили за него символическую сумму в один рубль. В ФАС сочли, что этот договор нарушает антимонопольное законодательство.
Сам Лебедев в своем блоге заявил, что комитет по туризму должен опротестовать решение ФАС, «чтобы больше на логотип никто не крошил батон». В поддержку «Студии Лебедева» высказался медиаменеджер Демьян Кудрявцев. По его мнению, антимонопольной службе следует сосредоточиться на «монополизации целых отраслей, приватизации и национализации гигантских компаний».
С критикой логотипа выступил издатель Meduza Илья Красильщик, которому не понравились «расплющенные глазки» и «раздавленное солнышко».
Позднее Красильщик признал, что перегнул с формулировками. «Мои претензии к логотипу (логотипам) больше субъективные, чем объективные (хотя и объективные тоже есть): мне кажется, что это к Петербургу имеет довольно отдаленное отношение, а система иконок непонятная и плохо проработанная. Я в этом логотипе вижу только Студию Лебедева, и мне очень не нравится почти все, что она делает последние черт знает сколько лет», — пояснил Красильщик.
«Днищем» посчитал логотип Лебедева и политик Роман Доброхотов.
Петербургскому блогеру Николаю Камневу не понравилось «издевательское солнце, которого в реальности нет».
Другие участники дискуссии, напротив, сочли солнце интересной находкой.
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