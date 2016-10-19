Блогер Антон Носик рассказал в своем блоге о «стройке века», затеянной московскими властями при поддержке департамента транспорта. По словам блогера, там начали стройку ТПУ в обход общественных слушаний с местными жителями.

Как пишет Носик, в 2010 году правительство Москвы приняло постановление, согласно которому в районе Бутаковского залива, что к западу от Ленинградского шоссе, в природоохранной зоне у воды, на городские деньги будет разбит городской парк для местных жителей. Однако после визита главы Дептранса Максима Ликсутова правительство Москвы издало постановление в июле 2014 года, что парка не будет, а будет транспортно-пересадочный узел.

Позже появился подробный план строительства ТПУ. Там объясняется, что мимо Бутаковского залива ездит автобус маршрута № 905, который доставляет граждан до Химкинской больницы и торгового центра «Метро». «17 % суточного пассажиропотока направляется на 905-м именно к этим двум остановкам. Следовательно, ради одного этого маршрута и нужно строить в природоохранной зоне ТПУ вместо городского парка», — говорится в сообщении.

Далее на слайдах из проекта строительства Носик объясняет, что здесь будут четыре причала для частных яхт, вертолетодром на 11 посадочных мест, два корпуса нового бизнес-центра, три здания многофункционального назначения и церковь. «В планах строительства ТПУ заложены аж 400 квадратных метров под остановку 905-го маршрута и в общей сложности 3 085 квадратных метров под его установочно-разворотный пункт. Вот тут-то и будут „пересаживаться“ те самые 17 % пассажиров, которые свои покупки из Metro привыкли возить домой автобусом», — поясняет Носик.

По закону должны проводиться слушания с жителями района, а «с новым ТПУ — проблемы неизбежны». Слушания назначили на 13 октября в детском клубе «Ладога», куда явились жители района, но «обнаружили, что и здание, и сам зал, где слушания будут проводиться, оцеплены мускулистыми представителями некоего безымянного ЧОПа, с четким списком, кого им запускать внутрь».

При этом в списках были только представители управы и застройщика. Чтобы муниципальные депутаты от района смогли попасть в зал, потребовалось вызвать наряд полиции.

После инцидента местные активисты собрали больше 1 200 подписей жителей района против строительства ТПУ вместо парка. После 19 октября эти подписи должны отправить в прокуратуру. История пока развивается, и Носик призывает общественность следить за сюжетом, который, по его мнению, похож на сюжет фильма «Левиафан».