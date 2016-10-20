В медицинском симуляционном центре Боткинской больницы в Москве 20 октября открыли многофункциональную виртуальную клинику, имитирующую чрезвычайные ситуации. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.

Отмечается, что в новой клинике-симуляторе, которая займет отдельное помещение Боткинской больницы, будут отрабатывать приемы оказания первой помощи пациентам в экстремальных условиях при помощи аудио- и видеоэффектов пожара, наводнения и других ЧП. В клинике будут тренировать врачей всех специальностей, а также средний медицинский персонал и работников скорой помощи.

Первым сценарием в комнате-симуляторе станет пожар в общественном месте. Реалистичную атмосферу зала, наполненного посетителями во время возгорания, воссоздадут с помощью видеопроекции. В замкнутом пространстве создадут шумовые эффекты, которые обычно сопровождают пожар в помещении и возникающую панику. Кроме того, планируется воссоздать эффект 5D, наполнив комнату искусственным дымом и запахом гари.

Роли пострадавших исполнят два человекоподобных робота Ceasar, способных воспроизводить человеческую реакцию на боль. Также эти роботы имитируют кровотечение на руках, ногах, животе и груди, кроме того, они могут звать на помощь. Вместе с тем машины Ceasar реалистично реагируют на введенные им лекарственные препараты.