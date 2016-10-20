Власти Москвы выплатили основной долг города в сумме более 400 миллионов евро и проценты в сумме более 20 миллионов евро, таким образом полностью погасив внешний долг. Об этом сообщается на официальном сайте столичного департамента финансов.

«Департамент финансов города Москвы осуществил 20 октября 2016 года погашение основного долга в сумме 407 миллионов евро и выплату процентов в сумме 20,61 миллиона евро по валютному кредиту, привлеченному в 2006 году. С погашением указанного кредита внешний долг города Москвы погашен полностью», — говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе департамента финансов, на 1 января 2017 года размер госдолга столицы будет составлять 61,9 миллиарда рублей. При этом размер госдолга на 1 января 2018 года составит 35,8 миллиарда рублей без привлечения займов в 2017 году и 61,5 миллиарда рублей при условии привлечения займов в 2017 году. Вместе с тем на 1 января 2019 года эти параметры составят 31,5 миллиарда рублей и 57,2 миллиарда рублей соответственно.

Предполагается, что в 2017 году Москва погасит долг в размере 25,7 миллиарда рублей, в 2018 году — 4,3 миллиарда рублей. На 2019 год погашение долговых обязательств не запланировано.