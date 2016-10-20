В следующем сезоне отели Санкт-Петербурга и Москвы поднимут цены на групповые заезды иностранных туристов. Тарифы повысят на 15–40 %. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора туроператора по въездному туризму «Интурист» Леонида Мармера.

Подорожание коснется в первую очередь туристов из Китая и Ирана. По словам Мармера, повышение цен объясняется «определенной эйфорией» после успешного прошлого сезона.

«Для гостиниц это одна из форм регулирования бизнеса, клиентской аудитории. Скажем, бизнес-сегмент очень популярен, за него борются, и там изменений не будет. А массовый сегмент будет расслаиваться: те, кто может платить больше, будут платить больше, остальные будут снижать требования к звездности отелей и так далее. Это процесс, обратный тому, который проходил в прошлом году, когда из-за падения рубля стоимость проживания в отелях России для иностранцев резко снизилась», — пояснил он.

На сегодняшний день туристы из Китая остаются лидерами въездного турпотока в Санкт-Петербург и Москву.