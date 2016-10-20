Представитель паста-бара C1tizen, попросившая не указывать своего имени и должности, прокомментировала The Village информацию о закрытии проекта после оскорбительного комментария шеф-повара и учредителя заведения о Мотороле, полевом командире, убитом в Донецке. По словам представителя бара, владельцы пошли на этот шаг в связи с падением рейтинга заведения в СМИ и соцсетях.

В связи с падением нашего рейтинга во всех СМИ и соцсетях было принято решение о закрытии заведения как более неконкурентоспособного. Рейтинг упал после комментария Григория Пашукевича. У проекта будущего нет. Проект закрыт

Сотрудница C1tizen

Напомним, что о закрытии проекта говорится также во вчерашнем сообщении на официальной странице заведения в социальной сети «ВКонтакте». Ранее из C1tizen был уволен шеф-повар Григорий Пашукевич. Это произошло после того, как он опубликовал в своем Facebook негативные комментарии о полевом командире Арсении Павлове (известном также как Моторола). После публикации своей записи в Facebook Пашукевич удалил ее и извинился. Затем он удалил и пост с извинениями.

The Village связался с Григорием Пашукевичем. Он подтвердил, что вышел из проекта, но дать комментарий отказался. В то же время, как сообщает «Росбалт», Пашукевич обратился в полицию в связи с угрозами в свой адрес.

Паста-бар C1tizen заработал на Владимирском проспекте в апреле и позиционировал себя как «лоукостер среди ресторанов». По информации The Village, ресторан приостановил работу 10 октября, то есть за неделю до убийства Моторолы. Тогда на странице заведения говорилось о том, что C1tizen закрывается на реконструкцию.