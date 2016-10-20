Консалтинговая компания PwC (PricewaterhouseCoopers) совместно с компанией BAV Consulting составила список 23-х лучших городов мира — столица России заняла в нем предпоследнее место. Рейтинг опубликован на официальном сайте Business Insider.

Место город (страна)

Лондон (Великобритания)

Париж (Франция)

Нью-Йорк (США)

Амстердам (Нидерланды)

Сидней (Австралия)

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Сеул (Южная Корея)

Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Шанхай (Китай)

Москва (Россия)

Йоханнесбург (ЮАР)

Ключевыми показателями, по которым составлялся рейтинг, стали: уровень политики и экономики, инфраструктура, инновации, культура, досуг, гастрономия, доступность цен и равномерность распределения доходов, безопасность, а также доступность государственного образования и здравоохранения.

В исследовании приняли участие 5,2 тысячи человек из 16 стран. Отмечается, что вопросы задавались крупным бизнесменам, представителям «информированной элиты» и обычным гражданам старше 18 лет.