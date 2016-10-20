На дизайн-заводе Artplay 29 и 30 октября пройдет выставка животных из приютов Woof. Об этом The Village рассказали в пресс-службе мероприятия.

Здесь можно будет посетить благотворительный маркет, посмотреть фотовыставку и поучаствовать в розыгрыше призов. Для детей будет работать отдельная зона с играми и развлечениями.

В фестивале примут участие более 20 приютов и фондов Москвы и Подмосковья. Выставка собак пройдет 29 октября, а выставка кошек — 30 октября. Понравившееся животное можно будет забрать домой. Вырученные средства обещают направить на строительство Центра помощи животным «Мокрый нос».

Те, кто не готов покупать питомца, может просто оставить подарок для животных. «Если у вас нет возможности подарить дом собаке или кошке из приюта, все равно приходите, ведь животным очень нужно внимание. На фестивале будет открыт пункт сбора подарков для хвостатых жителей приютов. Даже баночка консервов — уже большая помощь», — говорят организаторы мероприятия.