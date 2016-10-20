Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект закона, освобождающего книжные магазины города от торгового сбора. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на столичный парламент.

Мэр предлагает для поддержки книжной торговли внести изменения в закон «О торговом сборе». Согласно изменений, освободятся от уплаты торгового сбора книжные магазины, где доля площади для «демонстрации книг, газет и журналов составляет не менее 60 % от общей площади объекта», а доля доходов от продажи «составила не менее 60 % по итогам периода обложения».

Документ может вступить в силу 1 января 2017 года.