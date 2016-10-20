В Москве 22 октября на участке от Крымского моста до Воробьёвых гор состоится велопробег на ретровелосипедах, участники которого будет одеты в костюмы разных исторических эпох. Об этом сообщается на столичном транспортном портале.

«Организаторы предлагают прокатиться на исторических велосипедах 1880–1980 годов российского или зарубежного производства. Основное требование к участникам — гармония образа и соответствие двухколесной машины одежде и аксессуарам», — говорится в сообщении.

Старт будет дан в 15:00 на Крымском мосту, далее процессия, пользуясь велодорожкой, последует по набережным Москвы-реки через парк Горького и Нескучный сад к Воробьёвым горам и обратно.

Кроме велозаезда, все желающие смогут посетить выставку «Велосипед за 150 лет». Экспозиция состоит из сотни редких исторических велосипедов от первых детских моделей до гоночных болидов, на которых советские спортсмены участвовали в Олимпийских играх. Также там представят армейские велосипеды периода двух мировых войн и дизайнерские веломашины. Кроме того, в экспозицию будут включены манекены, одетые в костюмы велосипедистов прошлых эпох. Показ стартует в полдень в выставочном пространстве «Мост».