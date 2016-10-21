Сервис «Окно в город» будет показывать территорию возле входа в Пушкинский музей, который временно работает бесплатно, чтобы посетители могли оценить размеры очереди в реальном времени. Об этом сообщается на сайте мэрии Москвы.

«Мы планируем задействовать одну камеру, установленную на Волхонке. В зоне ее видимости — вход в сквер перед музеем, поэтому территорию у входа в сам музей тоже будет видно, и москвичи смогут оценить, есть ли очередь, определиться, в какое время лучше смотреть экспозицию», — рассказали в столичном департаменте информационных технологий.

Вход в Пушкинский музей будет бесплатным до 30 октября. Для прохода в кассе нужно получить специальный билет. По нему можно увидеть постоянную экспозицию и выставки «Искусство жить. Интерьер бюргерского дома в Голландии эпохи расцвета» и «Пиранези. До и после. Италия — Россия. XVIII–XXI века». Акция не распространяется на экспозицию «Рафаэль. Поэзия образа».