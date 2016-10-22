Символом Чемпионата мира по футболу 2018 года стал волк Забивака
Официальным символом Чемпионата мира по футболу 2018 года по результатам голосования стал волк. Глава Российского футбольного союза Виталий Мутко написал в Twitter, что волка зовут Забивака.
В голосовании также участвовали кот и амурский тигр. Имена животных заранее известны не были.
Имя Забивака сразу же стало поводом для шуток в социальных сетях.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут проводиться в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Калининграде, Самаре, Волгограде, Сочи, Ростове-на-Дону и Саранске.
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