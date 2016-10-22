Официальным символом Чемпионата мира по футболу 2018 года по результатам голосования стал волк. Глава Российского футбольного союза Виталий Мутко написал в Twitter, что волка зовут Забивака.

Голосование завершено! Официальным талисманом #ЧМ2018 в России ��болельщики выбрали... волка! А зовут его - Забивака! � pic.twitter.com/cKb582FDbC — Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 21 октября 2016 г.

В голосовании также участвовали кот и амурский тигр. Имена животных заранее известны не были.

Имя Забивака сразу же стало поводом для шуток в социальных сетях.

Вот для ЧМ по футболу на Ямайке #Забивака было бы самое оно)) — Pika Vetrovskaya (@SantiAndiya) 21 октября 2016 г.

Забивака на болельщиков. Хороший выбор, правильный! — Андрей Агишев (@vriogubernatora) 22 октября 2016 г.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут проводиться в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Калининграде, Самаре, Волгограде, Сочи, Ростове-на-Дону и Саранске.